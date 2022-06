Wybieramy chłopca na okładkę. Zobaczcie kandydatów z powiatu wieluńskiego

Jeszcze do 19 czerwca można dodać zdjęcie swojego dziecka do galerii i konkursu. Nie musi to być profesjonalna fotografia - wystarczy zwykłe zdjęcie zrobione telefonem. Najważniejsze, aby uchwycić na nim uśmiech dziecka. Takie fotografie zrobione przez rodziców w chwilach radości, podczas zabawy, mają najwięcej uroku.

Spośród nich w akcji Dziennika Łódzkiego wybrane zostaną te, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo wspaniałych nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii oraz główna nagroda - wycieczka do Paryża i do Disneylandu. Zobaczcie zdjęcia chłopców powyżej lat dwóch z terenu powiatu wieluńskiego, zgłoszonych do 8 czerwca.