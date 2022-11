Wspólne bieganie to ich pasja. Maja Adamczyk i jej tata Andrzej z Wielunia nie wyobrażają sobie niedzieli bez przebiegnięcia10 km

42-letni Andrzej Adamczyk wraz z żoną Małgorzatą wychowują trójkę dzieci. Na Instagramie można znaleźć go pod pseudonimem Przypadkowy Biegacz. Od dziecka kochał sport, w szkole podstawowej i średniej aktywnie grał w piłkę ręczną, która jest jego wielką pasją do dzisiaj. Gra w drużynie MKS Oldboys Wieluń. Na co dzień zasiada także w zarządzie MKS Wieluń. Nigdy nie sądził jednak, że przed czterdziestką pokocha bieganie i stanie się dla niego stylem życia i hobby, które będzie dzielił z córką. Bo to od niej się zaczęło.

- Maja to typ sportowca. Pod koniec 2019 roku wyjechał na obóz piłki ręcznej. Na jednym z treningów trener powiedział, aby przebiegli 11 kółek wokół stadionu. Włączyła więc słuchawki i pobiegła. I tak połknęła bakcyla. Pewnego niedzielnego popołudnia zapytała mnie, czy poszedłbym z nią pobiegać. Powiedziałem jasne. I tak przebiegliśmy nasze pierwsze 10 km. Później były kolejne niedziele i ani się obejrzeliśmy, a wspólne bieganie mamy już we krwi i tak spędzamy każdą niedzielę od ponad 3 lat. Polecam, bo nie ma nic fajniejszego niż wspólnie spędzony czas z dzieckiem i dzielenie jego pasji. A przy okazji to samo zdrowie - uśmiecha się Andrzej Adamczyk.