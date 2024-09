Wrzesień w Wieluniu: Przegląd prasy z sierpnia 2024 w Wieluniu, najważniejsze informacje miesiąca

Takiej frekwencji się nikt nie spodziewał! Ponad 300 młodych zawodników z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wieluńskiego przystąpiło do sportowej rywalizacji w duchu fair play w ramach I Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych MDP. Obyły się one w Konopnicy i przyciągnęły liczne grono kibiców. Udział w zawodach wzięło 21 drużyn chłopięcych oraz 5 drużyn dziewczęcych.

W piątek, 30 sierpnia przy Placu Legionów 1 w Wieluniu uroczyście otwarto biuro poselskie Cezarego Tomczyka, wiceministra MON oraz Krzysztofa Habury. To ważny moment, jak podkreślał Tomasz Kącki, przewodniczący KO w powiecie wieluńskim, ponieważ zarówno Platforma Obywatelska jak i Koalicja Obywatelska przez dłuższy czas nie miały takiej instytucji w Wieluniu. Na otwarciu pojawili się osobiście posłowie oraz wielu zaproszonych gości, w tym starosta wieluński Maciej Bryś i burmistrz Paweł Okrasa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wielunia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie bez echa przeszedł na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nowy baner, który pojawił się na ścianie budynku wieluńskiej Tęczy w miejsce wysłużonego już przez lata baneru odnoszącego się do tematy wybuchu II wojny światowej. Jak wytknęła przewodnicząca Rady Miejskiej, to nie czas ani miejsce na rozgrywki polityczne.

Po 16 latach na zasłużoną emeryturę odchodzi Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Poświęciła ona pracy w tej instytucji łącznie 40 lat i ma wiele powodów do zadowolenia, gdyż biblioteka doskonale funkcjonuje, przyciągając zarówno starszych jak i najmłodszych czytelników. Za te i wiele innych osiągnięć wieloletniej dyrektor podziękowano podczas sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Z życzeniami i kwiatami oraz pamiątkowymi upominkami pośpieszył burmistrz, przedstawiciele Urzędu Miasta, radni oraz zaproszeni goście.

Udanych koncertów w Protector Biała pod Wieluniem ciąg dalszy. Tym razem tłumy zjechały do klubu by bawić się na koncercie Skolima. Wciąż w ProtectorPrestige czeka na was także letnia scena w wyjątkowo pięknym klimacie. Już w najbliższą sobotę natomiast zakończenie wakacji z Cypisem.

Na terenie dawnej jednostki wojskowej w Wieluniu od niemal ćwierć wieku mieści się ośrodek konferencyjny Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. W niedzielę 25 sierpnia mieli okazję zwiedzać to miejsce uczestnicy pierwszej odsłony projektu „Historia blisko nas”, najnowszej inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Zobaczcie fotorelację ze spaceru po nieruchomościach służących przed dekadami wojskowym