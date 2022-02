Wojna na Ukrainie. Wieluń pomaga uchodźcom ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY

Aktualne potrzeby

Spotkanie z przedsiębiorcami

Zbiórka darów

Zbiórka rzeczowa dla uchodźców rusza w poniedziałek 28 lutego. Prowadzi ją wieluński oddział PCK i Urząd Miejskie w Wieluniu, a wspomagają wieluńscy harcerze. Dary dostarczać można do dawnej siedziby Szkoły Muzycznej przy ul. Królewskiej 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 18.