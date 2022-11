Wojewódzki konkurs z języka polskiego w Wieluniu 2022 FOTO

37 uczestników ze szkół i ośrodków kształcenia specjalnego wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego, który odbył się 23 listopada w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu. Motywem przewodnim zmagań była twórczość poetów Wielkiej Emigracji, czym nawiązano do Roku Romantyzmu Polskiego, jakim 2022 r. ogłosił Sejm RP.

Była to 26. edycja konkursu, który cieszy się dobrą sławą i jest jednym z najstarszych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, adresowanym do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Tym razem do zmagań przystąpili podopieczni placówek w Sieradzu, Bełchatowie, Radomsku, Aleksandrowie Łódzkim, Warcie, Gromadzicach, Wieluniu.