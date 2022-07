Woda z wodociągu w Skomlinie niezdatna do picia

Woda ze skomlińskiego wodociągu nie nadaje się do spożycia. Jak zapewnia wieluński sanepid, trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecnie woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Woda zdatna do picia będzie dostarczona do poszczególnych miejscowości zgodnie z opracowanym grafikiem. Punkty i godziny dostarczania wody zostaną udostępnione wkrótce-zapewnia Urząd Gminy w Skomlinie.