Władze Wielunia zapraszają na uroczystość w 159. rocznicę powstania styczniowego

Mieszkańców ziemi wieluńskiej, którzy w 1863 r. wystąpili zbrojnie przeciwko rosyjskiemu zaborcy, upamiętnia pomnik w lasku miejskim. Tutaj też odbywają się obchody kolejnych rocznic wybuchu powstania styczniowego. Nie inaczej będzie w tym roku. Władze Wielunia zapraszają na uroczystość przy pomniku w najbliższą sobotę (22 stycznia). Początek o godz. 12.

W ubiegłym roku to ważne dla historii miasta miejsce zyskało nowe oblicze. Wytyczone zostały nowe alejki, a przyległe do nich tereny nawieziono obsiano trawnikami. Zbudowano też betonowe podejścia do monumentu ku czci powstańców. Prace finansowane z budżetu gminy kosztowały ok. 70 tys. zł.