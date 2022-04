WKS Wieluń przegrał z MKS Andrychów i stracił szanse na awans do 1. ligi. Mecz obserwował sam prezes PZPS Sebastian Świderski ZDJĘCIA

W dniach 22-24 kwietnia osiem najlepszych drugoligowych drużyn siatkarskich w Polsce rywalizuje w turniejach półfinałowych o awans do Tauron 1. ligi. Jeden z nich zorganizowano w Wieluniu. Miejscowemu WKS przyszło mierzyć się kolejno z drużynami Arka Tempo Chełm, MKS Andrychów i Astra Nowa Sól.

W wieluńskiej hali WOSiR zagościł klimat niczym z Plusligi. Niestety miejscowi kibice nie mieli zbyt wielu okazji do radości. Po piątkowej porażce z ekipą z Chełma 0:3 siatkarze WKS musieli w sobotę wygrać z Andrychowem, by zachować szanse awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Nie udało się. Gospodarze turnieju ponieśli drugą porażkę bez wygranego seta.

Starcie Wielunia z Andrychowem obserwował Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W galerii znajdziecie zdjęcia z sobotniego meczu