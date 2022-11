WKS 1957 Wieluń z nadziejami wypatruje rundy wiosennej

W miniony weekend zakończyła się runda jesienna w łódzkiej czwartej lidze piłkarskiej. W ostatniej kolejce beniaminek WKS 1957 Wieluń przywiózł jeden punkt z Kwiatkowic. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a gole dla gości strzelili Kamil Wira i Jakub Kozica.

Inne ekipy z dołu tabeli poniosły porażki, dzięki czemu Wieluń opuścił ostatnie miejsce w lidze, w której rywalizuje 20 drużyn. Zimę WKS 1967 spędzi na 18. pozycji. Tabelę otwierają rezerwy Widzewa Łódź.

W rundzie jesiennej drużyna prowadzona przez Romualda Solarka zgromadziła 14 punktów. Złożyły się na to trzy zwycięstwa i pięć remisów. Strata do miejsc chroniących przez spadkiem do okręgówki jest niewielka.

„Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo passy porażek byli z nami cały czas i wspierali dobrym słowem. Zebraliśmy nowe doświadczenia, a budujące jest to, że w ostatnich meczach widać tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o naszą formę sportową. Dlatego z nadziejami wypatrujemy rundy wiosennej” – napisano na klubowym Facebooku.