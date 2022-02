Wieluńskie starostwo otwarło oferty na przebudowę dróg w Małyszynie i Wróblewie. To inwestycje finansowane z Polskiego Ładu Zbigniew Rybczyński

Starostwo Powiatowe w Wieluniu otwarło oferty przetargowe na przebudowę dróg w Małyszynie (gm. Wieluń) i Wróblewie (gm. Skomlin). To inwestycje finansowane z programu dla samorządów wydzielonego w ramach Polskiego Ładu. Łączna ich wartość to ok. 15 mln zł