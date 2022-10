"Wieluńskie smaki". Trwa projekt Warsztatów Gastronomicznych ZS nr 1 w Wieluniu

W poniedziałek 3 października Warsztaty Gastronomiczne Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu rozpoczęły realizację projektu "Wieluńskie smaki". Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Przed budynkiem warsztatów pojawiły się stoiska z lokalnymi specjałami. Można było skosztować między innymi przekąsek przygotowanych przez uczniów ZS nr 1, serka "Mój ulubiony", czy owoców i soków owocowych.

Poniedziałek to pierwszy dzień realizacji projektu, który będzie trwał aż do piątku 7 października. W ramach "Wieluński smaków" zaplanowano degustacje, spotkania i prezentacje lokalnych produktów. Zespół Szkół nr 1 zaprasza do odwiedzenia stoisk przy ul. Wojska Polskiego 17. Można to zrobić każdego dnia do końca tygodnia w godzinach od 10 do 15.