Wieluńskie muzeum zaprasza do udziału w konkursie „Moje drzewo genealogiczne”

Udział w XV edycji konkursu mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII. Prace będą przyjmowane w wieluńskim muzeum do 1 marca.

- Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacji o historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej - z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi - przy rodzinnym albumie - zachęca do udziału w konkursie Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.