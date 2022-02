Wieluńskie kioski. Pamiętacie jeszcze, gdzie stały?

Po kioskach pozostały jedynie wspomnienia

Większość wieluńskich kiosków już nie istnieje. Czasem aż ciężko sobie przypomnieć, gdzie dokładnie stały, choć przez lata były najlepszym miejscem do nabycia prasy. tytoniu czy zabawek dla dzieci. Pamiętacie jeszcze jak wyglądały i w których zakamarkach Wielunia stały?

Sentymentalne wspomnienie

Były częścią wieluńskiego krajobrazu, a także życia mieszkańców. To właśnie do kiosku udawali się mieszkańcy po prasę, papierosy czy też po zabawki i inne artykuły. Tymczasem aktualnie tylko nielicznym udało się jeszcze utrzymać na rynku, jak choćby ten znajdujący się w centrum miasta czy przy ulicy 18 Stycznia w Wieluniu. Większość kiosków natomiast zupełnie zniknęła, a ich lokalizacja pozostała w pamięci nielicznych mieszkańców. Brakuje wam tych miejsc? Co najczęściej kupowaliście w kioskach?