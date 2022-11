Wieluńskie cmentarze z lotu ptaka w Dzień Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia Fundacji Młodzi Propagują Sztukę OPRAC.: Marcin Stadnicki

Dzień Wszystkich Świętych za nami. We wtorek 1 listopada wieczorem wieluńskie cmentarze jak co roku były pięknie rozświetlone. Wrażenie nekropolie robiły też "z lotu ptaka", co możecie zobaczyć w naszej galerii dzięki Fundacji Młodzi Propagują Sztukę, która podzieliła się z nami zdjęciami z wczorajszego wieczoru.