Wieluński szpital w rozbudowie i z kolejnym dofinansowaniem ZDJĘCIA

Pełną parą idą roboty związane z budową nowego oddziału ratunkowego. To inwestycja warta niespełna 12 mln zł i w całości finansowana ze źródeł zewnętrznych - unijnych i krajowych. SOR zostanie urządzony w gruntownie wyremontowanej części głównego gmachu szpitala oraz w dobudowanym do niego skrzydle wraz z podjazdem dla karetek. Zgodnie z umową, całość powinna być gotowa na początku listopada, a na rozliczenie rozliczenie inwestycji w Ministerstwie Zdrowia inwestor ma czas do końca 2022 r. - Wydaje się, że terminy nie są zagrożone, prace idą bardzo dobrze – mówi Anna Freus, p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu.

W pomieszczeniach, które po przenosinach zwolni oddział ratunkowy, planuje się ulokować szpitalne poradnie, ale też uruchomić nowe usługi dla pacjentów. Mówi się o utworzeniu pracowni endoskopowej. - Wykonujemy bardzo dużo zabiegów endoskopowych i chcielibyśmy mieć pracownię świadczącą takie usługi bez konieczności pobytu w szpitalu. To potencjalnie możemy zorganizować w pomieszczeniach po SOR – snuje plany Anna Freus.