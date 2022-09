Wieluński sklep odmówił wydania ekspresu do kawy kupionego w promocji

Promocja w sklepie internetowym Neonet.pl była kusząca. Cenę ekspresu do kawy obniżono aż o 600 zł – z 1946 na 1346 zł. Mieszkaniec gminy Wieluń skorzystał z okazji, jednak kupionego sprzętu nie dostał. Sprzedający odmówił wydania towaru i zwrócił klientowi pieniądze, tłumacząc się „błędem co do wysokości rabatu” oraz „wyczerpaniem się zapasów niektórych z produktów objętych promocją”. Rzecznik praw konsumenta sugeruje jednak, że mężczyzna mógłby zażądać wydania ekspresu.

- W pierwszym momencie poczułem się, jakby zabrali moje pieniądze. Nawet przyszło mi na myśl, czy nie zgłosić na policję kradzieży. Po tym, jak mnie potraktowano, nie chciałem zwrotu zapłaty. Oczekiwałem wydania ekspresu, zgodnie z zawartą umową – podkreśla nasz Czytelnik (nazwisko znane redakcji).