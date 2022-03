Wieluński Dance 2022 już w sobotę. W hali WOSIR zatańczy blisko 800 młodych tancerzy

Coroczna impreza odbędzie się w hali WOSiR 26 marca (sobota). Uczestnicy będą rywalizować w różnych kategoriach wiekowych, a także dyscyplinach solowych/duetach: Salsa, Bachata, Hip Hop, Jazz Dance, Modern, Akro Dance. W konkursie udział wezmą zarówno soliści, jak i formacje oraz grupy.

- W hali WOSIR zaprezentuje się ok. 800 tancerzy z całej Polski, min in z Wrocławia, Piotrkowa, Jawora, Warszawy, Łodzi, Wielunia i wielu innych Polskich miast. Na parkiecie zobaczymy grupy początkujące, zaczynające swoją przygodę z tańcem, ale również wielu artystów występujących w programach telewizyjnych min. „Mam Talent!”, „You Can Dance”. Zapraszamy do oglądania ich występów - zachęca Radosław Urabniak, kierownik Biura Obsługi Burmistrza Wielunia.

Komisja sędziowska składa się z licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Tańca. Oto skład jury:

Sędzia Główny: - Paulina Zasada - Wielokrotna mistrzyni tańca, sędzia najwyższej kategorii International Dance Organization.

Sędziowie punktowi: