Wieluńska Stajenka 2022. Wspólne kolędowanie w kinie podczas jubileuszowej edycji ZDJĘCIA

Wyjątkowa, bo jubileuszowa była tegoroczna edycja "Wieluńskiej Stajenki". Koncert organizowany prze Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu i Wieluński Dom Kultury odbyło się w czwartek 15 grudnia już po raz 10.

Wielu z nas uznaje, że grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w roku, a wigilia i Boże Narodzenie to czas, kiedy dzieją się cuda - mówił dyrektor wieluńskiej "piątki" Zbigniew Gajda - To także czas, który zawsze kojarzy się z tradycją, pokojem, przyjaźnią, ale tez symboliką, choinką, opłatkiem i oczywiście kolędami. Lucyna Krzemieniecka napisała: "To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku". Wspólne śpiewanie zbliża nas do siebie i sprawia, że czujemy się rodzinnie i bezpiecznie. Dlatego dziś, jak co roku po raz 10. zebraliśmy się, by choć na chwilę poczuć przedsmak świąt bożego narodzenia.