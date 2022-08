Wieluńska pielgrzymka 2022. Pątnicy wróci do Wielunia. Tak witano ich w okolicach os. Stare Sady ZDJĘCIA Marcin Stadnicki

Zakończyła się Wieluńska Pielgrzymka do Częstochowy. Pątnicy z uśmiechami i śpiewem na ustach wrócili do Wielunia w niedzielę 28 sierpnia. Granice miasta przekroczyli około godz. 18:30. Już pół godziny wcześniej przy ul. Częstochowskiej zbierali się mieszkańcy miasta, którzy witali pielgrzymów. Pielgrzymka ziemi wieluńskiej na Jasną Górę w tym roku wyruszyła z Wielunia już po raz 159. Wzięło w niej udział ponad 300 wiernych. Zobaczcie nasza fotorelację z powrotu pątników do Wielunia.