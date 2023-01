Wieluńska komunikacja znów będzie płatna? Burmistrz chce wprowadzić bilety. Radny Kaja sugeruje inne rozwiązanie Marcin Stadnicki

Po pięciu latach bezpłatnej komunikacji w Wieluniu mają wrócić opłaty za przewozy. Burmistrz Paweł Okrasa zaplanował w 2023 roku 200 tys. zł dochodu z tytułu sprzedaży biletów. Radny Robert Kaja na ostatniej sesji sugerował, by zamiast sięgać do kieszeni mieszkańców burmistrz postarał się o dofinansowanie kursów. Jak wyjaśniał, skoro w Wieluniu nie ma komunikacji miejskiej tylko gminne przewozy pasażerskie, to miasto może starać się o środki w wysokości 3 zł do km.