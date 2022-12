Wieluńska komunikacja (nie)miejska. Kontrola urzędu zakończona, czas na ITD Marcin Stadnicki

Przed tygodniem zakończyła się przeprowadzona przez urząd miejski kontrola busów wożących mieszkańców gminy Wieluń. Wynika z niej tyle, że pojazdy spełniają wymogi określone w specyfikacji przetargowej, nadal jednak nie wiadomo, czy są zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury. To ma sprawdzić Inspekcja Transportu Drogowego. Na ostatniej sesji o wyniki kontroli urzędu dopytywała radna Anna Dziuba-Marzec, która wyraziła wątpliwość, czy świadczona w gminie usługa komunikacyjna to nadal komunikacja miejska. Jakby na potwierdzenie słów radnej, z busów wożących mieszkańców gminy zniknęło słowo "miejska". Obecnie są one opisane jako "Wieluńska komunikacja".