Wieluńska komunikacja już nie jest miejska. Zobaczcie memy o przewozach w Wieluniu

Od 1 listopada usługi komunikacyjne na terenie gminy Wieluń świadczy nowy przewoźnik, firma ABX2bus. Opinie mieszkańców co do nowego taboru wieluńskiej komunikacji są podzielone. Busy są co prawda nowe i ciepłe, ale za to ciasne i nie ma możliwości, aby skorzystał z nich rodzic z wózki dziecięcym, czy osoba na wózku inwalidzkim (poza jednym busem na linii C).

Tabor nowego przewoźnika był już dwukrotnie kontrolowany. Najpierw z ramienia urzędu, później Inspekcji Transportu Drogowego. Obie kontrole wypadły na korzyść firmy ABX2bus, ale przy okazji kontroli ITD okazało się, że w Wieluniu nie ma komunikacji miejskiej. Są za to gminne przewozy pasażerskie.