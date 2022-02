Wieluńska drogówka w trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego

Podczas prowadzonych działań wieluńscy policjanci wręczają pieszym elementy odblaskowe podkreślając ich rolę, jaką odgrywają w ich bezpieczeństwie. Funkcjonariusze przypominają, że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, na drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych.

Prowadzona akcja to swoistego rodzaju apel do uczestników ruchu drogowego aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyli swoją uwagę i faktycznie zachowali szczególną ostrożność. Chcemy aby piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów i zachowaniu szczególnej ostrożności. Apelujemy do pieszych aby zastanowili się czy kierowcy mogą ich dostrzec i czy wejście na jezdnie jest w tym momencie bezpieczne- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.