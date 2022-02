Wieluń. Pobili i okradli mężczyznę w hotelu OPRAC.: Marcin Stadnicki

W poniedziałek w Wieluniu dwóch mężczyzn wtargnęło do pokoju hotelowego zajmowanego prze 43-letniego mężczyznę. Napastnicy bili i kopali go po całym ciele. Ukradli także należący do poszkodowanego telefon komórkowy. Obaj zostali zatrzymani przez wieluńską policję.