Wieluń. Okradł dom w budowie, policjanci złapali go z narkotykami

W środę 9 lutego wieluńscy kryminalni ustalili, że na terenie jednego z domów w budowie w Wieluniu doszło do kradzieży sprzętu. Łupem złodzieja padły: myjka ciśnieniowa, lampa halogenowa, poziomica, statyw do aparatu i wędka. Do kradzieży miało dojść w listopadzie ubiegłego roku, a straty właściciel oszacował na 700 zł.

Kryminalni, którzy po uzyskaniu informacji zajęli się tą sprawą, dzięki dobrej znajomości środowiska przestępczego szybko ustalili, że zamieszany w kradzież może być 32-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania i ustalanie miejsca jego aktualnego pobytu. 11 lutego br. funkcjonariusze pojechali pod wytypowany adres na terenie Wielunia. W piwnicy jednego z bloków mieszkalnych zastali 32-latka, a chwilę później podczas przeszukania znaleźli rzeczy pochodzące z kradzieży. Z kolei skradzioną poziomicę funkcjonariusze zlokalizowali w jednym z lombardów na terenie Wielunia - informuje st. asp. Katarzyna Grela, rzecznik prasowy KPP w Wieluniu.