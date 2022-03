Wieluń na starych pocztówkach i fotografiach. Wystawa już dostępna w miejskiej bibliotece ZDJĘCIA

Od czwartku 10 marca w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu dostępna jest wystawa, na której można zobaczyć stare pocztówki i zdjęcia Wielunia. Wystawę można zobaczyć w czytelni biblioteki.

Najstarsza z prezentowanych pocztówek pochodzi z 1899 roku, ale wśród prezentowanych zbiorów Wieluńskiego Towarzystwa Numizmatycznego znaleźć można zdjęcia i pocztówki z różnych okresów w historii Wielunia.

Współpraca biblioteki z towarzystwem rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, kiedy panowie z towarzystwa numizmatycznego zapytali dyrektor biblioteki Iwony Podeszwy, czy byłaby w stanie udostępnić im miejsce na spotkania.

Z przyjemnością to zrobiłam i od tego czasu panowie z Wieluńskiego Towarzystwa Numizmatycznego spotykają się w pierwszy wtorek miesiąca. Jak już się zadomowili zaproponowałam, by pochwalili się swoimi pięknymi kolekcjami. Pomysł bardzo się spodobał. Chcemy, żeby to był cykl prezentacji, a to jest pierwsza ekspozycja - mówi Iwona Podeszwa.