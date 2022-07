Wieluń jednym z przystanków na wakacyjnej trasie Happy Busa. Dzieci skorzystają z bezpłatnych atrakcji na początku sierpnia

Wzorem lat ubiegłych, do Wielunia zawita w wakacje Happy Bus. Obwoźny figloraj to inicjatywa łódzkiej Fundacji Happy Kids, skierowana do dzieci z małych ośrodków miejskich i wsi. W tym roku odwiedzi ponad 40 miejscowości. W każdej z nich dzieci będą mogły przez trzy dni bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji. W Wieluniu Happy Bus zaparkuje w dniach 1-3 sierpnia. Czego można spodziewać się na przystanku „wesołego autobusu”?

„Na dzieci czekają liczne atrakcje w postaci m. in. zjeżdżalni, trampolin oraz gier planszowych. Wolontariusze Happy Kids będą prowadzić warsztaty z zaplatania bransoletek z muliny czy z samodzielnego tworzenia popularnych wśród dzieci „gniotków” i slime’ów. A jeśli jakieś dziecko zechce zostać np. Spidermanem czy Myszką Miki? Załatwione! Zespół Fundacji pomoże wcielić się ochotnikom w superbohatera czy ulubioną postać z bajki, dzięki malowaniu twarzy specjalnymi farbkami. Dla trochę starszych dzieci organizowane są lekcje języka angielskiego lub zajęcia, podczas których można dowiedzieć się ciekawych informacji o różnych państwach oraz odmiennych kulturach i tradycjach na całym świecie. Dla dzieci przewidziane są również liczne konkursy z nagrodami” – zapowiada łódzka fundacja.