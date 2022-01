Wieluń, jakiego nie znacie! Odkrywamy zakamarki centrum miasta ZDJĘCIA

Wieluń jaki jest, każdy widzi? Niekoniecznie. Nasze codzienne obcowanie z miastem ma w sobie wiele z rytuału. Przemieszczamy się z punktu do A do punktu B, częstokroć w pośpiechu. Rzadko kiedy zbaczamy z utartych szlaków, nie mając ku temu wyraźnego powodu. Nie zwracamy też uwagi na pewne detale w miejscach, które mijamy niezliczoną ilość razy.

Proponujemy zmianę perspektywy. Przygotowaliśmy fotoreportaż, w którym znajdziecie wiele widoków, których nie znacie. W niektórych przypadkach aż trudno uwierzyć, że to zdjęcia tego samego miasta, którego doświadczamy na co dzień. Wejdź do galerii zdjęć i wybierz się na nietypowy spacer po zakamarkach centrum Wielunia!