Wieluń i okolice w obiektywie Damiana Stępnia. Te zdjęcia zachwycają Daniel Sibiak

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiło się kilka zdjęć widoków z Wielunia i okolic. Fotografie umieszczone na jednym z popularnych portali zwróciły uwagę naszych Czytelników. Poprosili nas o to, by zaprezentować ich autora, co też czynimy. Jak się okazuje autorem zdjęć jest Damian Stępień, który fotografią zajmuje się póki co amatorsko.