Wieluń 60 lat temu. Archiwalna perełka, której nie można przeoczyć Natalia Ptak

Wieluń sprzed kilkudziesięciu lat to doskonały motyw do odświeżenia wspomnień dla starszego pokolenia, a także do zapoznania się z historią dla tych nieco młodszych mieszkańców. Na YouTube pojawiają się takie perełki filmowe, obok których nie sposób przejść obojętnie. Tym razem zachęcamy do obejrzenia niesamowitego filmiku przedstawiającego Wieluń i jego mieszkańców w 1962 roku.