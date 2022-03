Wielton zawiesił dostawy do Rosji. Zamrożona została też działalność w Ukrainie

Od 24 lutego, kiedy rozpoczęły się działania wojenne w Ukrainie, Wielton nie zrealizował żadnej dostawy do Rosji. Taka polityka będzie kontynuowana. „Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski” – poinformowano 9 marca w komunikacie spółki.

Jednocześnie wieluński producent naczep i przyczep wstrzymał działalność na terytorium Ukrainy. W obu krajach Wielton posiada spółki zależne, powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. W Rosji znajduje się też montownia Wieltonu.

Grupa Wielton jest trzecim największym europejskim graczem w swojej branży, który do wybuchu wojny zaliczał Rosję do swoich rynków strategicznych. Przychody z działalności w tym kraju w 2021 r. wyniosły 255 mln zł (2,3 tys. sprzedanych przyczep i naczep), co stanowiło 9,5 proc. całkowitych przychodów Grupy. Z kolei udział Wieltonu w rynku ukraińskim szacuje się na 12 proc.