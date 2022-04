Wielkanoc 2022. Kartki i życzenia świąteczne GALERIA

Szukasz ładnych życzeń, które możesz wysłać sms-em lub mailem ? Poniżej kilka propozycji.

***

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem, miodu pełne baryłeczki oraz trochę gorzałeczki. No, a w lany poniedziałek - na kark wody pełen dzbanek

***

Oby zdrówko dopisało,

by jajeczko smakowało,

by babeczka nie tuczyła,

atmosfera miła była,

by króliczek uśmiechnięty

przyniósł radość w ten dzień święty!