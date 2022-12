Większe budżety dla wieluńskich osiedli. Radni podjęli decyzję

Wieluńskie osiedla w końcu będą dysponować środkami finansowymi, za które będzie można zrealizować konkretne zadania. Od 2006 roku osiedlowe budżety wynosiły po 5 tys. zł. To, jak mówił na sesji Rady Miejskiej przewodniczący zarządu Osiedla nr 5 Franciszek Widera, kwota wystarczająca na zakup jednej ławki. Zarządy osiedli od dawna wnioskowały o zwiększenie budżetów.

Na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia statutów osiedli, dzięki której budżety zostaną zwiększone do 20 tys. zł dla każdego osiedla złożyli radni Anna Dziuba - Marzec i Tomasz Akulicz.

Przewodniczący osiedli od lat o to proszą. To jest spełnieniem tego, co zostało im obiecane - mówiła Anna Dziuba - Marzec - Proszę państwa radnych, jeśli jest taka wola, żeby wyjść w kierunku mieszkańców. Część z państwa działa w osiedlach, więc wie, że te 5 tys. zł to jest śmieszna kwota. To nie są pieniądze, które oni biorą do swoich kieszeni, to są pieniądze, którymi oddolnie mogą dysponować na poziomie mieszkańców, a nie koniecznie na poziomie urzędu.