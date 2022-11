Wieczornica patriotyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu

Uroczystość zorganizowana została na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Nastrojowy element scenografii, jakim było płonące ognisko, wprowadził zebranych w atmosferę Wieczornicy Patriotycznej, zorganizowanej przez społeczność szkolną dla uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

Tego wieczoru muzyka i słowo najlepiej wyraziły to, co niewyrażalne – miłość do Ojczyzny. Podczas wieczornicy recytowano wiersze patriotyczne i śpiewano okolicznościowe pieśni. Była to dla wszystkich niezwykła lekcja historii – upamiętniająca tych, którzy oddali życie za Ojczyznę- podsumowuje Aleksandra Bura, nauczyciel w SP nr 4.