Wieczór Poezji przy Świecach w II LO w Wieluniu odbędzie się 4 lutego. Można już zgłaszać swój udział

„Miłość ci wszystko wybaczy” – to hasło tegorocznego XXXII Wieczorowi Poezji przy Świecach i XIV Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zgłoszenia uczestników szkoła czeka do 26 stycznia, do godziny 12.

Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Wieluniu i II LO w Wieluniu. Regulamin prezentujemy w galerii zdjęć z ostatniej edycji konkursu, który od lat cieszy się renomą i dużym zainteresowaniem.