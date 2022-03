Więcej pieniędzy dla placówek medycznych

Wyższe finansowanie otrzymają poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i gabinety specjalistów, ale nie tylko. Dodatkowe pieniądze trafią też m.in. do placówek zajmujących się opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, rehabilitacją leczniczą oraz opieką paliatywną i hospicyjną. - Uważnie wsłuchujemy się w głosy płynące z różnych środowisk. Jesteśmy świadomi wyższych kosztów funkcjonowania placówek medycznych. W odpowiedzi, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, przygotowaliśmy propozycję wzrostu przychodów placówek medycznych. Podeszliśmy do tego szeroko, uwzględniając podwyżkę w wielu różnych zakresach świadczeń, od POZ, przez AOS i szpitale, po hospicja - zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wyliczeń agencja wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach funkcjonowania podmiotów leczniczych. Analiza agencji opierała się na danych przekazanych przez same placówki medyczne.