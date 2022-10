Widowisko historyczne w Mokrsku. Odtworzono wydarzenia z okresu powstania styczniowego ZDJĘCIA

- Było to najdłuższe, największe powstanie w dziejach Polski, zakończone niestety upadkiem. Z militarnego punktu widzenia musiało zakończyć się niepowodzeniem, ale to powstanie tak czy owak wygraliśmy moralnie. Bo to był kolejny sygnał dla rosyjskiego zaborcy, że jeszcze Polska nie zginęła, że Polak w sytuacji kryzysowej potrafi podnosić broń, stawać w obronie swojej wiary, ojczyzny – mówił Karbowski.

Inscenizacja nieprzypadkowo odbyła się w tym terminie. To właśnie na początku drugiej połowy października przed 159 laty doszło pod Mokrskiem do starcia powstańców z Moskalami. Była to jedna z wielu bitew i potyczek, do jakich doszło wtedy na ziemi wieluńskiej.