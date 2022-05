Wernisaż wystawy Krzysztofa Jackiewicza na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa

Tłumy wielbicieli prac Krzysztofa Jackiewicza pojawiły się na wernisażu, który miał miejsce 20 maja na Dworcu Kulturalnym Dąbrowa.

Chciałabym ci pogratulować tak wielu przyjaciół, pogratulować tego, co tu pięknego stworzyłeś i gratuluję ci tego, że dzięki tobie my jesteśmy szczęśliwi- mówiła podczas otwarcia wystawy Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury.

Na wernisażu, wśród licznie przybyłych nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz z burmistrzem Pawłem Okrasą na czele.

To, co widzimy na ścianach tej sali dworca to jest artyzm w pełni tego słowa znaczeniu. Radość nasza jest tym większa, że tym artystą, którego możemy tu eksponować dla publiczności jest nasz Krzysiu z Wielunia. Nigdy się tego miasta nie wstydził. Mało tego, myślę, że już stworzył coś, co po nim zostanie na zawsze- gratulował artyście burmistrz Okrasa.