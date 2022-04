Warsztaty wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej

Podczas warsztatów uczestniczki przygotowały piękne ozdoby wielkanocne. Miłośniczki rękodzieła zmierzyły się z wykonaniem palmy wielkanocnej, wianka wielkanocnego i kompozycji w szkle.

Tego typu zajęcia motywują do artystycznego spojrzenia na świat, przez co rozwijają zdolności plastyczne i manualne. Wystarczyło kilka produktów by pod czujnym okiem pani Kasi powstały niezwykle kreatywne prace- podsumowują organizatorzy warsztatów.