„Wakacje były po prostu cudowne”. Elżbieta Kalińska podsumowuje wakacyjne akcje WDK Marcin Stadnicki

Wieluński Dom Kultury nie próżnował, by w wakacje w mieście działo się dużo i by każdy znalazł w ofercie coś dla siebie. Wakacje z WDK to między innymi koncerty, trzy tygodnie warsztatów, czy widowiskowy teatr w centrum miasta. Wakacje dobiegły końca, ale dom kultury nie próżnuje. Przed nami szereg zajęć organizowanych przez placówkę. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Znajdziecie tam też zdjęcia z kilku wakacyjnych imprez zorganizowanych przez WDK.