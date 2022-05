W Wierzchlesie chcą wybudować centrum kultury. Gmina ogłosiła przetarg

W budynku zaplanowano dużą salę ze sceną, w której będzie można organizować imprezy kulturalne i nie tylko. Gmach stanie się także nową siedzibą biblioteki, a ponadto powstanie tu zaplecze dla użytkowników boiska sportowego. Będzie to nowoczesny obiekt o niskich kosztach utrzymania, wyposażony w pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. W ramach inwestycji przewidziano także budowę dojazdu od ul. Sportowej i parkingu, oświetlenia LED oraz m.in. remont boiska.

Zadaniem wykonawcy inwestycji będzie w pierwszej kolejności przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń. Założenia przedsięwzięcia określa program funkcjonalno-użytkowy, który został wykonany na zlecenie gminy w marcu 2022 r. Władze gminy przewidują, że proces inwestycyjny potrwa ok. 1,5 roku.

Inwestycja utoruje także drogę do utworzenia żłobka w Wierzchlesie. Władze widzą placówkę dla maluchów w pomieszczeniach szkolnych, które zwolni biblioteka przeniesiona do nowego budynku. - Jak tylko inwestycja się rozpocznie, rozpoczniemy przygotowania do utworzenia żłobka – zapowiada wójt Leszek Gierczyk.