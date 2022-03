W Wieluniu uchodźcy rejestrują się i odbierają dary od mieszkańców. Trwają też zapisy na lekcje języka polskiego ZDJĘCIA

Ponad 100 osób z Ukrainy zgłosiło się w ciągu pierwszych dwóch dni do punktu konsultacyjnego uruchomionego przez samorząd Wielunia. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej dyżurują w dni robocze w godz. od 12 do 15 w budynku przy ul. Królewskiej 1 – tym samym, gdzie od 28 lutego działa magazyn darów dla uchodźców. Przybysze zza wschodniej granicy mogą tutaj podać informacje personalne, które pomagają ocenić skalę potrzeb. Jednocześnie uzyskują niezbędną wiedzę na temat pobytu w Polsce i możliwych formach wsparcia. Bariera językowa – jak zapewniają w ratuszu – nie jest problemem.

- Jest to nasza oddolna inicjatywa. Uchodźcy nie mają obowiązku zgłaszać się tutaj, jednak zachęcamy do tego, bo to ułatwia prowadzenie działań pomocowych. Wiemy wtedy, jakie rodziny i gdzie się osiedlają, kiedy przekroczyły granicę, czy zamierzają podjąć pracę itp. - wyjaśnia Radosław Urbaniak, kierownik biura burmistrza Wielunia.