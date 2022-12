W Wieluniu powstanie biuro paszportowe? Urząd złoży wniosek

Mieszkańcy powiatu wieluńskiego, by wyrobić sobie paszport muszą jeździć do odległego o 50 km Sieradza. To z kolei zabiera całkiem sporo czasu, jeśli wziąć pod uwagę także kolejki. Na problem uwagę zwrócił radny Radosław Buda na sesji rady 29 grudnia.

Pytanie narodziło się po licznych rozmowach z mieszkańcami. Co musi jednostka samorządu terytorialnego zrobić, żeby stworzyć dla ludności biuro paszportowe. Ta kwestia jest bardzo potrzebna - mówił Buda - Bardzo by to ułatwiło życie codzienne mieszkańców naszego miasta, gminy i powiatu, gdyby takie biuro paszportowe powstało w Wieluniu. Jeśli jest to możliwe, to bardzo proszę o wzięcie pod uwagę.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznaje, że także do urzędu docierają podobne sugestie mieszkańców. Jak mówi, w Wieluniu kiedyś można było składać wnioski paszportowe, choć nie zajmował się tym urząd miejski.