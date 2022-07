W Wieluniu pogrzmiewa, niebo się zachmurzyło. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem dla całego województwa łódzkiego. Obowiązuje ono od godz. 8 do godz. 20, w poniedziałek 11 lipca. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 75%.