W Wieluniu nie ma okulisty na umowie z NFZ. Dyrekcja szpitala dostrzega problem, ale poradnia okulistyczna w SP ZOZ to mało realna opcja

- Naszym celem jest zapewnienie optymalnej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców województwa. Dlatego zostało ponownie ogłoszone postępowanie na świadczenia z zakresu okulistyki na terenie powiatu wieluńskiego, do którego mogą przystąpić wszystkie podmioty spełniające warunki ogłoszenia – poinformowało nas biuro prasowe łódzkiego oddziału NFZ.

- My na pewno nie złożymy oferty, bo wyceny świadczeń są śmiesznie niskie. Finansowanie oderwane od realiów, za to wymagania wysokie. Nie ma w ogóle o czym mówić – słyszymy w jednej z wieluńskich poradni okulistycznych.

Nasz rozmówca wskazuje, że pacjenci chcą być badani na nowoczesnym sprzęcie. Według niego ciężko byłoby na to zarobić, próbując godzić prywatne usługi ze świadczeniami publicznymi:

- Na NFZ zaraz mielibyśmy kolejki na 1,5 roku do przodu. Gdzie wcisnąć pacjentów prywatnych? Ostatnio szpital w Pajęcznie kupił tomograf okulistyczny. My taki mamy od dawna, ale nigdy byśmy na niego nie zarobili, działając na umowie z NFZ, bo kosztuje tyle, co mały dom.

Jednak jeszcze w 2018 r. w powiecie wieluńskim usługi okulistyczne finansowane ze składki zdrowotnej świadczyły trzy podmioty. Z dniem 31 października 2018 r. NFZ rozwiązał umowę z jednym z nich. Pozostałe dwa nie podpisały porozumienia o przedłużeniu umów i złożyły ich wypowiedzenia z końcem 2019 r. Tym samym nieprzerwanie od początku 2020 r. w powiecie nie ma dostępu do bezpłatnej okulistyki.