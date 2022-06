W pow. wieluńskim i pajęczańskim może zagrzmieć. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje 1 czerwca od godziny 13:40 do godziny 17:30. Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 90 %.