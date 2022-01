W najbliższą niedzielę zbiórka krwi przy Wieluńskim Domu Kultury

Najbliższa zbiórka krwi organizowana przez „Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Wieluniu odbędzie się w niedzielę przy Wieluńskim Domu Kultury.

Na krwiodawców jak zwykle będą czekały miłe i ciekawe pakiety z gadżetami od lokalnych firm. Będą to produkty nabiałowe, przetwory, świece oraz słodki poczęstunek. Zapraszamy do zapisów pod nr tel. 723 711 399 lub przez klubowy Messenger, co usprawni nam organizację. Zapraszamy również na stronę Klubu