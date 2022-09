W których powiatach w woj. łódzkim jest najwięcej rozwodów? RAPORT ZA 2021 ROK

Jak podaje GUS, współczynnik rozwodów na 10 tys. mieszkańców w 2021 roku wyniósł w Polsce 19,1. To znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wynosił on 13,3. Podobnie sytuacja wygląda w województwie łódzkim. Tu odnotowano wzrost z poziomu 12,8 do poziomu 16. Spośród wszystkich ujętych w zestawieniu powiatów województwa łódzkiego (w bazie nie ma danych dot. powiatu skierniewickiego) tylko powiat sieradzki zanotował spadek liczby rozwodów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. z poziomu 15,8 w roku 2020 do 14,5 w roku 2021.

We wszystkich pozostałych powiatach współczynnik wzrósł. Bardzo duży wzrost liczby rozwodów na 10 tys. mieszkańców odnotowały powiaty: wieluński, kutnowski, brzeziński i miasto Skierniewice, a rekordzistą jest powiat piotrkowski, gdzie wskaźnik wzrósł z poziomu nieco ponad 8 do blisko 24.

W naszej galerii zdjęć możecie sprawdzić jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach. Znajdziecie tam liczbę rozwodów na 10 tys. mieszkańców w danym powiecie w roku 2021 oraz w roku 2021.