W Konopnicy odbyły się spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim

Jacek Łapiński to człowiek o bardzo wielu pasjach i zainteresowaniach - pisarz, prawnik, pasjonat psychologii pozytywnej i podróżnik, doktor prawa konstytucyjnego, społecznik, przedsiębiorca, autor publikacji prawniczych i książek - "Jak być lepszym", "Dlaczego warto czytać?!" i "Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor to lepsze życie". W wolnym czasie lubi pograć w piłkę i co ciekawe - morsować, do czego wszystkich zachęca, bowiem jak twierdzi, morsowanie jest naprawdę zdrowe i przyjemne, o czym warto przekonać się na własnej skórze.

Nawiązując do jednej ze swoich książek pt. "Dlaczego warto czytać", wiele mówił o zaletach czytania.

Wszystkich biorących udział w spotkaniu, uśmiechnięty Pan Jacek naładował pozytywną energią. Na koniec spotkania można było zakupić książkę z autografem autora. Jeszcze długo po zakończeniu spotkania uczestnicy prowadzili z naszym Gościem miłą i życzliwą dyskusję. Panie Jacku, dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz dużą dawkę optymizmu i dobrego humoru- podsumowuje spotkania Anna Krześniak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.