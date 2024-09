Uwaga na utrudnienia związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

O godzinie 19.00 zostaną wyłączone z ruchu ulice wokół Placu Legionów, z zachowaniem prawoskrętów (do zakończenia koncertu na Placu Legionów - około godz. 22.00).

W poniedziałek 2 września o godz. 15.00 do ruchu zostanie przywrócona wschodnia część Placu Legionów (przed restauracją "W Starym Rynku").

Urząd Miejski w Wieluniu prosi kierowców o uwagę i stosowanie się do poleceń służb porządkowych i organizatorów. Jednocześnie przeprasza za utrudnienia.

Przypominamy, że główne uroczystości obchodów 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Wieluniu z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się na Placu Kazimierza Wielkiego (przed Ratuszem Miejskim). Zapraszamy mieszkańców do udziału. Wstęp na strefę możliwy jest wyłącznie na podstawie zaproszenia lub wydanych wejściówek W celu identyfikacji gości niezbędny jest dowód tożsamości. Wejście do strefy odbywać się będzie od strony ulicy Barycz. Na strefę zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, materiałów pirotechnicznych itp. W celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa prosimy o przybycie na uroczystości w godzinach od 3:20 do 3:50. Parkingi dla uczestników uroczystości dostępne będą przy ulicach Podwale, Krakowskie Przedmieście, Targowej, Reformackiej i przy Placu Legionów- informuje Radosław Urbaniak, Kierownik Biura Burmistrza